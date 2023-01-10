Захисники Харківщини з 92-ї ОМБр показали, як б’ють окупантів (відео)

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується в Харківській області, продовжують захищати українську землю від російських загарбників.

Відео роботи по позиціях окупантів опублікували на Facebook-сторінці бригади.

“Били, б‘ємо і будемо бити! Бо ми на своїй землі!”, – написали захисники.