Захисники Харківщини з 92-ї ОМБр показали, як б’ють окупантів (відео)
Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується в Харківській області, продовжують захищати українську землю від російських загарбників.
Відео роботи по позиціях окупантів опублікували на Facebook-сторінці бригади.
“Били, б‘ємо і будемо бити! Бо ми на своїй землі!”, – написали захисники.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 22:01;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується в Харківській області, продовжують захищати українську землю від російських загарбників.".