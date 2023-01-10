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Захисники Харківщини з 92-ї ОМБр показали, як б’ють окупантів (відео)

Події 22:01   10.01.2023
Елена Нагорная
Захисники Харківщини з 92-ї ОМБр показали, як б’ють окупантів (відео)

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується в Харківській області, продовжують захищати українську землю від російських загарбників.

Відео роботи по позиціях окупантів опублікували на Facebook-сторінці бригади.

“Били, б‘ємо і будемо бити! Бо ми на своїй землі!”, – написали захисники.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 22:01;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується в Харківській області, продовжують захищати українську землю від російських загарбників.".