Защитники Харьковщины из 92-й ОМБр показали, как бьют оккупантов (видео)

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется в Харьковской области, продолжают защищать украинскую землю от российских захватчиков.

Видео работы по позициям оккупантов опубликовали на Facebook-странице бригады.

«Били, бьем и будем бить! Потому что мы на своей земле!», — написали защитники.