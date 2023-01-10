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Защитники Харьковщины из 92-й ОМБр показали, как бьют оккупантов (видео)

Происшествия 22:01   10.01.2023
Елена Нагорная
Защитники Харьковщины из 92-й ОМБр показали, как бьют оккупантов (видео)

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется в Харьковской области, продолжают защищать украинскую землю от российских захватчиков.

Видео работы по позициям оккупантов опубликовали на Facebook-странице бригады.

«Били, бьем и будем бить! Потому что мы на своей земле!», — написали защитники.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 22:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется в Харьковской области, продолжают защищать украинскую землю от российских захватчиков.".