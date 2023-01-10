Защитники Харьковщины из 92-й ОМБр показали, как бьют оккупантов (видео)
Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется в Харьковской области, продолжают защищать украинскую землю от российских захватчиков.
Видео работы по позициям оккупантов опубликовали на Facebook-странице бригады.
«Били, бьем и будем бить! Потому что мы на своей земле!», — написали защитники.
Читайте также: «Наступил хаос» — комбриг 92 ОМБр рассказал о контрнаступлении на Харьковщине
Новости по теме:
Вы читали новость: «Защитники Харьковщины из 92-й ОМБр показали, как бьют оккупантов (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 22:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется в Харьковской области, продолжают защищать украинскую землю от российских захватчиков.".