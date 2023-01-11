У Харкові судитимуть керівницю окупаційної поліції, яка прославляла рф

Харківська обласна прокуратура завершила спецрозслідування щодо голови відділу окупаційної поліції, яка прославляла дії рф в пропагандистських медіа.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо експравоохорониці за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Колишня керівниця сектору дізнання Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області після окупації рф Куп’янська перейшла на бік ворога.

Жінка здійснювала документальне оформлення повідомлень, заяв про події і злочини, проводила слідчі дії. У подальшому вона почала працювати у псевдоправоохоронному органі окупантів під назвою «УВД ВГА Харьковской области» на посаді «руководитель следственного органа – и.о. начальника следственной части».

Вона надала інтерв‘ю російським медіа, де чітко висловила свою позицію, що підтримує окупантів. «Спасибо России за свет, воду, продукты питания», — розказала зрадниця в інтерв’ю російським пропагандистам.

Зрадницю судитимуть заочно у Ленінському районному суді Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.