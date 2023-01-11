В Харькове будут судить руководительницу оккупационной полиции, славившую рф
Харьковская областная прокуратура завершила спецрасследование в отношении главы отдела оккупационной полиции, которая прославляла действия рф в пропагандистских медиа.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт по эксправохранительнице по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Бывшая руководительница сектора дознания Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области после оккупации рф Купянска перешла на сторону врага.
Женщина осуществляла документальное оформление сообщений, заявлений о событиях и преступлениях, производила следственные действия. В дальнейшем она начала работать в псевдоправоохранительном органе оккупантов под названием «УВД ВГА Харьковской области» в должности «руководитель следственного органа – и.о. начальника следственной части».
Она предоставила интервью российским медиа, где четко выразила свою позицию, поддерживающую оккупантов. «Спасибо россии за свет, воду, продукты питания», — рассказала предательница в интервью российским пропагандистам.
Предательницу будут судить заочно в Ленинском районном суде Харькова.
Досудебное расследование проводили следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение — второй оперативный отдел ТУ ДБР в г. Полтаве, Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и Управление СБУ в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 17:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура завершила спецрасследование в отношении главы отдела оккупационной полиции, которая прославляла действия рф в пропагандистских медиа.".