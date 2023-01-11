Live
  • Среда 11.01.2023
    • Харьков
  •   -8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.2
    • 🟢

В Харькове будут судить руководительницу оккупационной полиции, славившую рф

Общество 17:01   11.01.2023
Оксана Якушко
В Харькове будут судить руководительницу оккупационной полиции, славившую рф

Харьковская областная прокуратура завершила спецрасследование в отношении главы отдела оккупационной полиции, которая прославляла действия рф в пропагандистских медиа.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по эксправохранительнице по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Бывшая руководительница сектора дознания Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области после оккупации рф Купянска перешла на сторону врага.

Женщина осуществляла документальное оформление сообщений, заявлений о событиях и преступлениях, производила следственные действия. В дальнейшем она начала работать в псевдоправоохранительном органе оккупантов под названием «УВД ВГА Харьковской области» в должности «руководитель следственного органа – и.о. начальника следственной части».

Она предоставила интервью российским медиа, где четко выразила свою позицию, поддерживающую оккупантов. «Спасибо россии за свет, воду, продукты питания», — рассказала предательница в интервью российским пропагандистам.

Предательницу будут судить заочно в Ленинском районном суде Харькова.

Досудебное расследование проводили следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение — второй оперативный отдел ТУ ДБР в г. Полтаве, Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и Управление СБУ в Харьковской области.

Читайте также: Харьковская полиция открыла дело по стримерше, хотевшей «замутить» с Путиным

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:18
На Харьковщине пациенты получают бесплатные медикаменты в аптеках
13:34
На Харьковщине снаряд попал прямо в жилой дом — Прокуратура
10:41
Из-за удара по Харькову из «Смерча» погиб пес — полиция (фото)
17:28
Побили энергосети. На Харьковщине россияне обстреляли пограничные села
16:50
Поселкового голову-предателя Харьковщины не выпустили под залог — Прокуратура

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове будут судить руководительницу оккупационной полиции, славившую рф»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 17:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура завершила спецрасследование в отношении главы отдела оккупационной полиции, которая прославляла действия рф в пропагандистских медиа.".