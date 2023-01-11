В Харькове будут судить руководительницу оккупационной полиции, славившую рф

Харьковская областная прокуратура завершила спецрасследование в отношении главы отдела оккупационной полиции, которая прославляла действия рф в пропагандистских медиа.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по эксправохранительнице по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Бывшая руководительница сектора дознания Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области после оккупации рф Купянска перешла на сторону врага.

Женщина осуществляла документальное оформление сообщений, заявлений о событиях и преступлениях, производила следственные действия. В дальнейшем она начала работать в псевдоправоохранительном органе оккупантов под названием «УВД ВГА Харьковской области» в должности «руководитель следственного органа – и.о. начальника следственной части».

Она предоставила интервью российским медиа, где четко выразила свою позицию, поддерживающую оккупантов. «Спасибо россии за свет, воду, продукты питания», — рассказала предательница в интервью российским пропагандистам.

Предательницу будут судить заочно в Ленинском районном суде Харькова.

Досудебное расследование проводили следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение — второй оперативный отдел ТУ ДБР в г. Полтаве, Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и Управление СБУ в Харьковской области.