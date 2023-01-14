У Чугуєві чоловік загинув у власному будинку

68-річний чоловік загинув внаслідок пожежі у місті Чугуїв Харківської області увечері 13 січня.

О 19:10 зайнялося в будинку чоловіка на вулиці Уланській, розповіли в облуправлінні ДСНС.

Площа пожежі становила 60 квадратних метрів. Її було ліквідовано о 22:30. Ймовірно, займання виникло через порушення правил експлуатації пічного опалення.

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Надзвичайники нагадали, що близько 15-ї години 13 січня сталася пожежа у приватному будинку у провулку Стельмаха у Харкові, 78-річний чоловік отримав опіки.