У Чугуєві чоловік загинув у власному будинку
68-річний чоловік загинув внаслідок пожежі у місті Чугуїв Харківської області увечері 13 січня.
О 19:10 зайнялося в будинку чоловіка на вулиці Уланській, розповіли в облуправлінні ДСНС.
Площа пожежі становила 60 квадратних метрів. Її було ліквідовано о 22:30. Ймовірно, займання виникло через порушення правил експлуатації пічного опалення.
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Надзвичайники нагадали, що близько 15-ї години 13 січня сталася пожежа у приватному будинку у провулку Стельмаха у Харкові, 78-річний чоловік отримав опіки.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 09:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "68-річний чоловік загинув внаслідок пожежі у місті Чугуїв Харківської області увечері 13 січня.".