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В Чугуеве мужчина погиб в собственном доме

Происшествия 09:32   14.01.2023
Елена Нагорная
В Чугуеве мужчина погиб в собственном доме

68-летний мужчина погиб в результате пожара в городе Чугуев Харьковской области вечером 13 января.

В 19:10 загорелось в доме мужчины на улице Уланской, рассказали в облуправлении ГСЧС.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Он был ликвидирован в 22:30. Вероятно, возгорание возникло из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

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Чрезвычайники напомнили, что около 15-ти часов 13 января произошел пожар в частном доме в переулке Стельмаха в Харькове, 78-летний мужчина получил ожоги.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 09:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "68-летний мужчина погиб в результате пожара в городе Чугуев Харьковской области вечером 13 января.".