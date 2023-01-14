В Чугуеве мужчина погиб в собственном доме

68-летний мужчина погиб в результате пожара в городе Чугуев Харьковской области вечером 13 января.

В 19:10 загорелось в доме мужчины на улице Уланской, рассказали в облуправлении ГСЧС.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Он был ликвидирован в 22:30. Вероятно, возгорание возникло из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Чрезвычайники напомнили, что около 15-ти часов 13 января произошел пожар в частном доме в переулке Стельмаха в Харькове, 78-летний мужчина получил ожоги.