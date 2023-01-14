В Чугуеве мужчина погиб в собственном доме
68-летний мужчина погиб в результате пожара в городе Чугуев Харьковской области вечером 13 января.
В 19:10 загорелось в доме мужчины на улице Уланской, рассказали в облуправлении ГСЧС.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Он был ликвидирован в 22:30. Вероятно, возгорание возникло из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.
Читайте также: В Двуречной бойцы ГСЧС тушили два пожара из-за обстрелов
Чрезвычайники напомнили, что около 15-ти часов 13 января произошел пожар в частном доме в переулке Стельмаха в Харькове, 78-летний мужчина получил ожоги.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Чугуеве мужчина погиб в собственном доме»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 09:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "68-летний мужчина погиб в результате пожара в городе Чугуев Харьковской области вечером 13 января.".