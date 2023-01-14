В Двуречной бойцы ГСЧС тушили два пожара из-за обстрелов

Два пожара, вызванные обстрелами россиян, произошло в Харьковской области в течение суток с 13 по 14 января.

Оба пожара тушили в поселке Двуречная Купянского района, сообщили в облуправлении ГСЧС.

«Горели две частные хозяйственные постройки на общей площади 130 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожары и спасли три частных дома, хозяйственную постройку и гараж», — рассказали чрезвычайники.

Также бойцы ГСЧС трижды выезжали на проверку мест вражеских обстрелов: в города Волчанск и Купянск, а также село Московка Купянского района.

«Выявлены повреждения двух пятиэтажек и шести частных домохозяйств. Пожаров и пострадавших не зафиксировано», — добавили чрезвычайники.