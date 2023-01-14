Live
  • Суббота 14.01.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

В Двуречной бойцы ГСЧС тушили два пожара из-за обстрелов

Происшествия 09:05   14.01.2023
Елена Нагорная
В Двуречной бойцы ГСЧС тушили два пожара из-за обстрелов

Два пожара, вызванные обстрелами россиян, произошло в Харьковской области в течение суток с 13 по 14 января.

Оба пожара тушили в поселке Двуречная Купянского района, сообщили в облуправлении ГСЧС.

«Горели две частные хозяйственные постройки на общей площади 130 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожары и спасли три частных дома, хозяйственную постройку и гараж», — рассказали чрезвычайники.

Также бойцы ГСЧС трижды выезжали на проверку мест вражеских обстрелов: в города Волчанск и Купянск, а также село Московка Купянского района.

Читайте также: Две погибшие и трое раненых: Синегубов подвел итоги прошедших суток

«Выявлены повреждения двух пятиэтажек и шести частных домохозяйств. Пожаров и пострадавших не зафиксировано», — добавили чрезвычайники.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

09:32
В Чугуеве мужчина погиб в собственном доме
08:43
Две погибшие и трое раненых: Синегубов подвел итоги прошедших суток
08:16
После ракетной атаки в Харькове останавливалось метро
08:08
По инфраструктуре: Терехов сообщил о двух прилетах в Индустриальном районе
07:52
Россияне наносят удары по Харькову: Синегубов призывает находиться в укрытиях

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Двуречной бойцы ГСЧС тушили два пожара из-за обстрелов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 09:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара, вызванные обстрелами россиян, произошло в Харьковской области в течение суток с 13 по 14 января.".