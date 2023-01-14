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У Дворічній бійці ДСНС гасили дві пожежі через обстріли

Події 09:05   14.01.2023
Олена Нагорна
У Дворічній бійці ДСНС гасили дві пожежі через обстріли

Дві пожежі, спричинені обстрілами росіян, сталися в Харківській області протягом доби з 13 по 14 січня.

Обидві пожежі гасили у селищі Дворічна Куп’янського району, повідомили в облуправлінні ДСНС.

“Горіли дві приватні господарські споруди на загальній площі 130 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі та врятували три приватні будинки, господарську споруду та гараж”, – розповіли надзвичайники.

Також бійці ДСНС тричі виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів: у міста Вовчанськ та Куп’янськ, а також у село Московка Куп’янського району.

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“Виявлено пошкодження двох п’ятиповерхівок та шести приватних домогосподарств. Пожеж і постраждалих не зафіксовано”, – додали надзвичайники.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 09:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві пожежі, спричинені обстрілами росіян, сталися в Харківській області протягом доби з 13 по 14 січня.".