У Дворічній бійці ДСНС гасили дві пожежі через обстріли

Дві пожежі, спричинені обстрілами росіян, сталися в Харківській області протягом доби з 13 по 14 січня.

Обидві пожежі гасили у селищі Дворічна Куп’янського району, повідомили в облуправлінні ДСНС.

“Горіли дві приватні господарські споруди на загальній площі 130 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі та врятували три приватні будинки, господарську споруду та гараж”, – розповіли надзвичайники.

Також бійці ДСНС тричі виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів: у міста Вовчанськ та Куп’янськ, а також у село Московка Куп’янського району.

“Виявлено пошкодження двох п’ятиповерхівок та шести приватних домогосподарств. Пожеж і постраждалих не зафіксовано”, – додали надзвичайники.