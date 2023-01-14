Дві загиблі і троє поранених: Синєгубов підбив підсумки минулої доби
Російські загарбники протягом минулої доби продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних міст та сіл Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав, що внаслідок обстрілу з РСЗВ селища Дворічна Куп’янського району було пошкоджено приватні будинки. Загинули дві жінки, ще одна зазнала поранень і була ушпиталена у стані середньої тяжкості.
Крім того, у Куп’янському районі через обстріл поранення отримали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Синєгубов повідомив, що вранці 14 січня попередньо зафіксовано два “прильоти” ракет С-300 в Індустріальному районі Харкова. На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюються.
В області продовжуються роботи з розмінування. За добу знешкоджено 75 вибухонебезпечних предметів.
“На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення на Куп’янському напрямку, але наші захисники надійно тримають позиції”, – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 08:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські загарбники протягом минулої доби продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних міст та сіл Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".