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Две погибшие и трое раненых: Синегубов подвел итоги прошедших суток

Происшествия 08:43   14.01.2023
Елена Нагорная
Две погибшие и трое раненых: Синегубов подвел итоги прошедших суток Фото: Олег Синегубов

Российские захватчики в течение минувших суток продолжали обстреливать мирное население приграничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что в результате обстрела из РСЗО поселка Двуречная Купянского района были повреждены частные дома. Погибли две женщины, еще одна получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в Купянском районе из-за обстрелов ранения получили 29-летний мужчина и женщина 49 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Синегубов сообщил, что утром 14 января предварительно зафиксировано два «прилета» ракет С-300 в Индустриальном районе Харькова. На месте работают экстренные службы. Масштаб разрушений и наличие пострадавших уточняются.

В области продолжаются работы по разминированию. За сутки обезврежено 75 взрывоопасных предметов.

«На линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. Враг не прекращает попыток улучшить свое тактическое положение на Купянском направлении, но наши защитники надежно держат позиции», — добавил Синегубов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 08:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские захватчики в течение минувших суток продолжали обстреливать мирное население приграничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".