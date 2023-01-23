Експоліціянт на Харківщині очолював “адміністрацію” окупантів
Колишній поліціянт пішов на співпрацю із загарбниками й навіть зробив нетривалу, але карколомну “політичну кар’єру”.
“Експравоохоронець під час окупації с. Веселе Харківського району перейшов не бік ворога. У березні він погодився на пропозицію російських представників та добровільно обійняв посаду “главы администрации с. Веселое”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
На своїй новій “посаді” колишній старший інспектор поліції видавав довідки місцевим жителям, які не мали прописки у Веселому. Такі “документи” були потрібні для вільного пересування захопленим селом та проходження перевірки на російських блокпостах.
“Крім того, він примушував людей до господарських робіт, прибирання вулиць, розвантаження та видачі гуманітарної допомоги від країни-агресора”, – додали прокурори.
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За таку діяльність чоловіку заочно повідомили про підозру в держзраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 12:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній поліціянт пішов на співпрацю із загарбниками й навіть зробив нетривалу, але карколомну “політичну кар’єру”".