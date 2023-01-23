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Експоліціянт на Харківщині очолював “адміністрацію” окупантів

Події 12:25   23.01.2023
Оксана Горун
Експоліціянт на Харківщині очолював “адміністрацію” окупантів

Колишній поліціянт пішов на співпрацю із загарбниками й навіть зробив нетривалу, але карколомну “політичну кар’єру”.

“Експравоохоронець під час окупації с. Веселе Харківського району перейшов не бік ворога. У березні він погодився на пропозицію російських представників та добровільно обійняв посаду “главы администрации с. Веселое”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

На своїй новій “посаді” колишній старший інспектор поліції видавав довідки місцевим жителям, які не мали прописки у Веселому. Такі “документи” були потрібні для вільного пересування захопленим селом та проходження перевірки на російських блокпостах.

поліцейський-зрадник з Харківської області

“Крім того, він примушував людей до господарських робіт, прибирання вулиць, розвантаження та видачі гуманітарної допомоги від країни-агресора”, – додали прокурори.

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За таку діяльність чоловіку заочно повідомили про підозру в держзраді.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 12:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній поліціянт пішов на співпрацю із загарбниками й навіть зробив нетривалу, але карколомну “політичну кар’єру”".