Голова неокупованого села на Харківщині працювала на ворога – СБУ

СБУ затримала голову села в Красноградському районі, яке не було окуповано під час повномасштабного вторгнення РФ. Проте місцева керівниця не лише чекала на загарбників, а й допомагала їм.

“Служба безпеки викрила та затримала за підозрою у державній зраді сільського голову однієї з територіальних громад Красноградського району Харківської області. Ця тергромада не перебувала під окупацією російських військ і увесь період збройної агресії знаходилася у глибокому тилу Сил оборони України”, – повідомив речник УСБУ у Харківській області Владислав Абдула.

За його інформацією, сидячи в тилу, 49-річна чиновниця сама налагодила контакт із представниками російських спецслужб і “систематично надавала їм допомогу у провадженні підривної діяльності проти України”.

Так, за вказівкою російських кураторів, жінка купила собі мобільний термінал, куди встановила месенджери для спілкування з ворогом. Так вона передавала інформацію та отримувала вказівки.

“Зрадниця виходила на зв’язок у відповідний проміжок часу, який попередньо узгоджувався із представниками спецслужб рф”, – зазначив Абдула.

Зокрема, зрадниця повідомляла своїм друзям “из русского мира” про місця розміщення військової техніки, озброєння, особового складу ЗСУ, територіальних центрів комплектування ЗСУ на території району. Передала ворогові списки мобілізованих та військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та ООС. “Здавала” голова громади не лише військових, а й цивільних – своїх виборців.

“Власноруч складений список під назвою “Вредители”, куди вона особисто внесла відомих їй українських патріотів на території району та осіб з активною проукраїнською позицію”, – зазначив у списку “злитого” окупантам речник СБУ.

Також зрадниця передала росіянам дані про місця розташування споруд цивільного захисту (бомбосховищ та укриттів). Крім того, вона повідомляла місця, же знаходяться відділи поліції, та будівлі, де проходять наради представників органів влади Харківської області, інформацію про мінування та вжиті заходи охорони об’єктів колійної інфраструктури (мостів та шляхопроводів).

“Співробітники СБУ провели низку обшуків за місцями роботи та мешкання зрадниці. Під час слідчих дій вилучені мобільні телефони, магнітні носії інформації, списки мобілізованих, речі та інші документи, що свідчать про її протиправну діяльність. За результатами обшуків зловмисницю затримано”, – поінформував Владислав Абдула.

Голові села повідомили про підозру в держзраді. Надалі її утримуватимуть під вартою.