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Глава не оккупированного села на Харьковщине работала на врага — СБУ

Происшествия 11:23   23.01.2023
Оксана Горун
Глава не оккупированного села на Харьковщине работала на врага — СБУ

СБУ задержала главу села в Красноградском районе, которое не было оккупировано во время полномасштабного вторжения РФ. Однако местная руководительница не только ждала захватчиков, но и помогала им.

«Служба безопасности разоблачила и задержала по подозрению в государственной измене сельского голову одной из территориальных громад Красноградского района Харьковской области. Эта тергромада не была под оккупацией российских войск и весь период вооруженной агрессии находилась в глубоком тылу Сил обороны Украины», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его информации, сидя в тылу, 49-летняя чиновница сама наладила контакт с представителями российских спецслужб и «систематически оказывала им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины».

СБУ задержала главу села на Харьковщине - предательницу 2

Так, по указанию российских кураторов женщина купила себе мобильный терминал, куда установила мессенджеры для общения с врагом. Так она передавала информацию и получала указания.

«Изменница выходила на связь в соответствующий промежуток времени, предварительно согласовывавшийся с представителями спецслужб рф», — отметил Абдула.

В частности, предательница сообщала своим «друзьям из русского мира» о местах размещения военной техники, вооружения, личного состава ВСУ, территориальных центров комплектования ВСУ на территории района. Передала врагу списки мобилизованных и военнослужащих ВСУ, участников АТО и ООС. «Сдавала» глава громады не только военных, но и гражданских — своих избирателей.

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«Собственноручно составленный список под названием «Вредители», куда она лично внесла известных ей украинских патриотов на территории района и лиц с активной проукраинской позицией», — отметил в списке «слитого» оккупантам спикер СБУ.

Также изменница передала россиянам данные  о местоположениях сооружений гражданской защиты (бомбоубежищ и укрытий). Кроме того, она сообщала местоположение отделов полиции и зданий, где проходят совещания представителей органов власти Харьковской области, информацию о минировании и принятых мерах охраны объектов путевой инфраструктуры (мостов и путепроводов).

«Сотрудники СБУ провели ряд обысков по местам работы и проживания предательницы. В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, магнитные носители информации, списки мобилизованных вещи и другие документы, свидетельствующие о ее противоправной деятельности. По результатам обысков задержана», — проинформировал Владислав Абдула.

Главе села сообщили о подозрении в госизмене. В дальнейшем ее будут содержать под стражей.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 11:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала главу села в Красноградском районе, которое не было оккупировано во время полномасштабного вторжения РФ. Однако местная руководительница не только ждала захватчиков, но и помогала им".