Бывший полицейский на Харьковщине возглавлял «администрацию» оккупантов
Полицейский пошел на сотрудничество с захватчиками и даже сделал непродолжительную, но головокружительную «политическую карьеру».
«Экс-правоохранитель во время оккупации с. Веселое Харьковского района перешел на сторону. В марте он согласился на предложение российских представителей и вступил в должность «главы администрации с. Веселое», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
На своей новой «должности» бывший старший инспектор полиции выдавал справки местным жителям, у которых не было прописки в Веселом. Такие «документы» были нужны для свободного передвижения по захваченному селу и прохождения проверки на российских блокпостах.
«Кроме того, он принуждал людей к хозяйственным работам, уборке улиц, разгрузке и выдаче гуманитарной помощи от страны-агрессора», — добавили прокуроры.
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За такую деятельность мужчине заочно сообщили о подозрении в госизмене.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 12:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейский пошел на сотрудничество с захватчиками и даже сделал непродолжительную, но головокружительную «политическую карьеру»".