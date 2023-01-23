Бывший полицейский на Харьковщине возглавлял «администрацию» оккупантов

Полицейский пошел на сотрудничество с захватчиками и даже сделал непродолжительную, но головокружительную «политическую карьеру».

«Экс-правоохранитель во время оккупации с. Веселое Харьковского района перешел на сторону. В марте он согласился на предложение российских представителей и вступил в должность «главы администрации с. Веселое», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

На своей новой «должности» бывший старший инспектор полиции выдавал справки местным жителям, у которых не было прописки в Веселом. Такие «документы» были нужны для свободного передвижения по захваченному селу и прохождения проверки на российских блокпостах.

«Кроме того, он принуждал людей к хозяйственным работам, уборке улиц, разгрузке и выдаче гуманитарной помощи от страны-агрессора», — добавили прокуроры.

За такую деятельность мужчине заочно сообщили о подозрении в госизмене.