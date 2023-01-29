На Харківщині внаслідок обстрілу поранено жінку – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів у регіоні за добу.
“У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено кілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у Телеграмі.
За інформацією начальника ХОВА, минулої доби ворог обстріляв Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.
“Внаслідок обстрілів сіл Червона Зоря та Одноробівка Богодухівського району зруйновано приватні житлові будинки. На щастя, без жертв і постраждалих. У Куп’янську пошкоджено житлові будинки та господарські споруди”, – уточнив Синєгубов.
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Раніше в ДСНС повідомили про те, що ворог пошкодив на Харківщині елеватор, залізничні колії та вагони, автомобілі, будинки та навіть плавзасіб.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 08:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів у регіоні за добу".