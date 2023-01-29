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На Харьковщине в результате обстрела ранена женщина — Синегубов

Происшествия 08:50   29.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине в результате обстрела ранена женщина — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о происшествиях, связанных с боевыми действиями, в регионе за сутки.

«В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены несколько частных домов, автомобили, а также здание одного из предприятий. Ранение получила женщина 83 лет. Госпитализирована в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

По информации начальника ХОВА, за минувшие сутки враг обстрелял Купянск, Волчанск, Стрелечью, Казачью Лопань и другие населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов.

«В результате обстрелов сел Красная Заря и Одноробовка Богодуховского района разрушены частные жилые дома. К счастью, без жертв и пострадавших. В Купянске повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — уточнил Синегубов.

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    • Ранее в ГСЧС сообщили о том, что враг повредил на Харьковщине элеватор, железнодорожные пути и вагоны, автомобили, дома и даже плавсредство.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 08:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о происшествиях, связанных с боевыми действиями, в регионе за сутки".