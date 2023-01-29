На Харьковщине в результате обстрела ранена женщина — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о происшествиях, связанных с боевыми действиями, в регионе за сутки.
«В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены несколько частных домов, автомобили, а также здание одного из предприятий. Ранение получила женщина 83 лет. Госпитализирована в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.
По информации начальника ХОВА, за минувшие сутки враг обстрелял Купянск, Волчанск, Стрелечью, Казачью Лопань и другие населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов.
«В результате обстрелов сел Красная Заря и Одноробовка Богодуховского района разрушены частные жилые дома. К счастью, без жертв и пострадавших. В Купянске повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — уточнил Синегубов.
Читайте также: Дома и инфраструктурный объект повреждены обстрелами на Харьковщине — Мельник
Ранее в ГСЧС сообщили о том, что враг повредил на Харьковщине элеватор, железнодорожные пути и вагоны, автомобили, дома и даже плавсредство.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине в результате обстрела ранена женщина — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 08:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о происшествиях, связанных с боевыми действиями, в регионе за сутки".