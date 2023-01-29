На Харьковщине в результате обстрела ранена женщина — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о происшествиях, связанных с боевыми действиями, в регионе за сутки.

«В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены несколько частных домов, автомобили, а также здание одного из предприятий. Ранение получила женщина 83 лет. Госпитализирована в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

По информации начальника ХОВА, за минувшие сутки враг обстрелял Купянск, Волчанск, Стрелечью, Казачью Лопань и другие населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов.

«В результате обстрелов сел Красная Заря и Одноробовка Богодуховского района разрушены частные жилые дома. К счастью, без жертв и пострадавших. В Купянске повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — уточнил Синегубов.

Ранее в ГСЧС сообщили о том, что враг повредил на Харьковщине элеватор, железнодорожные пути и вагоны, автомобили, дома и даже плавсредство.