У Харкові на пожежі загинув чоловік, семеро людей врятували
Пожежа сталася на вулиці Тимірязєва у Харкові пізно увечері 28 січня. Гасили її до пів на першу ночі.
Пожежа в Новобаварському районі не пов’язана з ворожими обстрілами, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області. Причину НП ще встановлюють. Виклик рятувальникам надійшов о 22:11. Очевидці повідомили, що палає кімната на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку (колишнього гуртожитку) на вул. Тимірязєва, 26а.
“До місця події прибули шість відділень на автоцистернах та одне на автодрабині. Площа пожежі склала близько 20 кв. м. Під час гасіння в кімнаті, де сталася пожежа, виявили тіло загиблого чоловіка 1963 року народження. Також із задимленого під’їзду будинку співробітниками ДСНС було врятовано семеро людей, ще 12 мешканців було евакуйовано”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Рятувальники поінформували, що локалізували пожежу о 23:00, а повністю ліквідували в 00:22.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 08:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася на вулиці Тимірязєва у Харкові пізно увечері 28 січня. Гасили її до пів на першу ночі".