В Харькове на пожаре погиб мужчина, семь человек спасли

Пожар случился на улице Тимирязева в Харькове поздно вечером 28 января. Тушили его до половины первого ночи.

Пожар в Новобаварском районе не связан с вражескими обстрелами, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Причину ЧП еще устанавливают. Вызов спасателям поступил в 22:11. Очевидцы сообщили, что горит комната на пятом этаже пятиэтажного жилого дома (бывшего общежития) на ул. Тимирязева, 26а.

«К месту происшествия прибыли шесть отделений на автоцистернах и одно на автолестнице. Площадь пожара составила около 20 кв. м. Во время тушения в комнате, где произошел пожар, обнаружили тело погибшего мужчины 1963 года рождения. Также из задымленного подъезда дома сотрудниками ГСЧС были спасены семь человек, еще 12 жителей были эвакуированы», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели проинформировали, что локализовали пожар в 23:00, а полностью ликвидировали в 00:22.