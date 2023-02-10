На Харківщині перебої в русі електричок, затримуються потяги

Пресслужба “Укрзалізниці” повідомила про зміни в залізничному русі на Харківщині у зв’язку з ракетною атакою та знеструмленнями.

“Через знеструмлення ділянок є перебої у приміському сполученні в Харківській та Донецькій областях”, – поінформували в “УЗ”.

Також, за даними залізничників, затримуються такі поїзди, що йдуть до Харкова або територією Харківської області:

🚆№15/16 Ясіня – Харків (+1 год 29 хв);

🚆№21/22 Трускавець – Харків (+1 год 13 хв);

🚆№711/712 Київ – Краматорськ (+45 хв);

🚆№91/92 Одеса – Харків (+17 хв);

🚆№113/114 Львів – Харків (+15 хв);

🚆№111/112 Київ – Ізюм (+12).

“450 пасажирів поїзда №712 Київ — Краматорськ на станції Полтава-Південна пересаджено в спальні вагони, які продовжили рух маршрутом під теплотягою. Затримка поїзда становить 45 хв.”, — доповнили інформацію в “УЗ”.