На Харьковщине перебои в движении электричек, задерживаются поезда
Пресс-служба «Укрзалізниці» сообщило об изменениях в железнодорожном движении на Харьковщине в связи с ракетной атакой и обесточиваниями.
«Из-за обесточивания участков есть перебои в пригородном сообщении в Харьковской и Донецкой областях», — проинформировали в «УЗ».
Также, по данным железнодорожников, задерживаются следующие поезда, идущие в Харьков или по территории Харьковской области:
🚆№15/16 Ясиня — Харьков (+1 ч 29 мин);
🚆№21/22 Трускавец — Харьков (+1 ч 13 мин);
🚆№711/712 Киев — Краматорск (+45 мин);
🚆№91/92 Одесса — Харьков (+17 мин);
🚆№113/114 Львов — Харьков (+15 мин);
🚆№111/112 Киев — Изюм (+12).
Читайте также: В Харькове без света 150 тысяч абонентов — Синегубов
«450 пассажиров поезда №712 Киев — Краматорск на станции Полтава-Южная пересажены в спальные вагоны, которые продолжили движение по маршруту под теплотягой. Задержка поезда составляет 45 мин», — дополнили информацию в «УЗ».
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине перебои в движении электричек, задерживаются поезда»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 12:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба «Укрзалізниці» сообщило об изменениях в железнодорожном движении на Харьковщине в связи с ракетной атакой и обесточиваниями".