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На Харьковщине перебои в движении электричек, задерживаются поезда

Общество 12:14   10.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине перебои в движении электричек, задерживаются поезда

Пресс-служба «Укрзалізниці» сообщило об изменениях в железнодорожном движении на Харьковщине в связи с ракетной атакой и обесточиваниями.

«Из-за обесточивания участков есть перебои в пригородном сообщении в Харьковской и Донецкой областях», — проинформировали в «УЗ».

Также, по данным железнодорожников, задерживаются следующие поезда, идущие в Харьков или по территории Харьковской области:

🚆№15/16 Ясиня — Харьков (+1 ч 29 мин);
🚆№21/22 Трускавец — Харьков (+1 ч 13 мин);
🚆№711/712 Киев — Краматорск (+45 мин);
🚆№91/92 Одесса — Харьков (+17 мин);
🚆№113/114 Львов — Харьков (+15 мин);
🚆№111/112 Киев — Изюм (+12).

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«450 пассажиров поезда №712 Киев — Краматорск на станции Полтава-Южная пересажены в спальные вагоны, которые продолжили движение по маршруту под теплотягой. Задержка поезда составляет 45 мин», — дополнили информацию в «УЗ».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба «Укрзалізниці» сообщило об изменениях в железнодорожном движении на Харьковщине в связи с ракетной атакой и обесточиваниями".