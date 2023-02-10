Ворог бив уночі по Харкову та області ракетами С-300 – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що, окрім Харкова, під ракетний удар РФ потрапило селище Борова.

“О 4:00 ворог завдав ракетних ударів по місту Харкову та області. Попередньо ракетами С-300. Під прицілом були критичні та інфраструктурні об’єкти. Виникли пожежі, які рятувальникам вдалося оперативно загасити. Проте деякі райони міста залишаються без електроенергії. Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків ударів. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також, за його інформацією, ракетами вдарили й по Боровій.

“Після 23:00 окупанти обстріляли ракетами С-300 смт Борову Ізюмського району. Є влучання у проїжджу частину та приватний будинок. Обійшлося без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.

Продовжилися й обстріли з артилерії та мінометів. Під ударами було близько 10 населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

“У Куп’янську та Дворічній через обстріли зруйновано декілька житлових приватних будинків. По Харківському району ворог бив з артилерії та мінометів. Під обстрілом були села Веселе та Красне. Також 14 мінометних ударів було здійснено по Богодухівському району. Під обстрілами були села Уди та Червона зоря“, – поінформував Синєгубов.

Нині на Харківщині, як і по всій Україні, триває повітряна тривога. Ворог здійснив пуски ракет із району Каспійського моря. Харків’ян закликають перебувати в укриттях.