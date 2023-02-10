Враг бил ночью по Харькову и области ракетами С-300 — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что, кроме Харькова, под ракетный удар РФ попал поселок Боровая.

«В 4:00 враг нанес ракетные удары по городу Харькову и области. Предварительно ракетами С-300. Под прицелом находились критические и инфраструктурные объекты. Возникли пожары, которые спасателям удалось оперативно потушить. Однако некоторые районы города остаются без электроэнергии. Специалисты работают над ликвидацией последствий ушибов. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Также, по его информации, ракетами ударили и по Боровой.

«После 23:00 оккупанты обстреляли ракетами С-300 пгт Боровая Изюмского района. Есть попадание в проезжую часть и частный дом. Обошлось без пострадавших», — отметил Синегубов.

Продолжились и обстрелы из артиллерии и минометов. Под ударами было около 10 населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

«В Купянске и Двуречной из-за обстрелов разрушены несколько жилых частных домов. По Харьковскому району враг бил из артиллерии и минометов. Под обстрелом были села Веселое и Красное. Также 14 минометных ударов было совершено по Богодуховскому району. Под обстрелами находились села Уды и Красная заря», — проинформировал Синегубов.

Сейчас на Харьковщине, как и по всей Украине продолжается воздушная тревога. Враг осуществил пуски ракет из района Каспийского моря. Харьковчан призывают находиться в укрытиях.