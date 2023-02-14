Кілька трамваїв у Харкові в середу ходитимуть по-іншому

З 10:00 до 14:30 15 лютого в Харкові буде припинено рух трамваїв частиною вулиць Академіка Павлова, Москалівської та Миколи Бажана.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

У цей час трамваї курсуватимуть так: