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Кілька трамваїв у Харкові в середу ходитимуть по-іншому

Суспільство 22:11   14.02.2023
Олена Нагорна
Кілька трамваїв у Харкові в середу ходитимуть по-іншому

З 10:00 до 14:30 15 лютого в Харкові буде припинено рух трамваїв частиною вулиць Академіка Павлова, Москалівської та Миколи Бажана.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№3 (частина 1): розворотне коло «Залютине» – вул. Залютинська – вул. Полтавський Шлях – м-н Сергіївський – м-н Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – вул. Залютинська – розворотне коло «Залютине»;

№3 (частина 2): розворотне коло «Залютине» – вул. Залютинська – вул. Полтавський Шлях – вул. Конєва – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – м-н Павлівський – м-н Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Залютинська – розворотне коло «Залютине»;

№6 (частина 1): розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№6 (частина 2): розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – м-н Сергіївський – м-н Павлівський – м-н Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;

№8 (частина 1): розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – м-н Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;

№8 (частина 2): розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27 (частина 2): косметологічна поліклініка – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – м-н Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників – пр. Героїв Харкова – м-н Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – косметологічна поліклініка;

№28 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідпропарк»;

№28 (частина 2): косметологічна поліклініка – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – м-н Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідпропарк»;

№7: не курсуватиме.

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 22:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 14:30 15 лютого в Харкові буде припинено рух трамваїв частиною вулиць Академіка Павлова, Москалівської та Миколи Бажана.".