Стало відомо, коли відновлять рух трамваїв на Північній Салтівці

Харківські комунальники планують пустити трамваї по Північній Салтівці 24 лютого. Наразі ще триває відновлення ліній, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.

Про це начальник енергослужби КП “Міськелектротранссервіс” Володимир Миколаєнко розповів “Суспільне Харків”.

За його словами, із 2 січня комунальникам вдалося замінити майже 8 кілометрів контактного проводу.

“Повністю замінили контактний дріт, ремонтували кабельні лінії, приміщення тягових підстанцій. Троси частково на 50-60% замінили”, – розповів Миколаєнко.

“Людям добиратись зараз складно. Хоч туди (на Північну Салтівку – ред.) тролейбусний рух на Наталії Ужвій, але з іншого крила Північної Салтівки людям складно доїжджати, а це розв’яже питання”, – додав Миколаєнко.

Також він розповів, що після Північної Салтівки відновлюватимуть трамвайні лінії у селищі Жуковського.