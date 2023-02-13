Стало известно, когда возобновят движение трамваев на Северной Салтовке
Харьковские коммунальщики планируют пустить трамваи по Северной Салтовке 24 февраля. Сейчас еще продолжается восстановление линий, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов.
Об этом начальник энергослужбы КП «Горэлектротранссервис» Владимир Миколаенко рассказал «Суспільне Харків».
По его словам, с января коммунальщикам удалось заменить почти 8 километров контактного провода.
«Полностью заменили контактный провод, ремонтировали кабельные линии, помещения тяговых подстанций. Тросы частично на 50-60% заменили», — рассказал Миколаенко.
«Людям добираться сейчас сложно. Хотя туда (на Северную Салтовку — ред.) троллейбусное движение на Натальи Ужвий, но с другого крыла Северной Салтовки людям сложно доезжать, а это решит вопрос», — добавил Миколаенко.
Также он рассказал, что после Северной Салтовки восстанавливать трамвайные линии будут в поселке Жуковского.
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 19:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские коммунальщики планируют пустить трамваи по Северной Салтовке 24 февраля. Сейчас еще продолжается восстановление линий, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов.".