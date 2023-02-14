Несколько трамваев в Харькове в среду будут ходить по-другому

С 10:00 до 14:30 15 февраля в Харькове будет прекращено движение трамваев по части улиц Академика Павлова, Москалевской и Николая Бажана.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№3 (часть 1): разворотный круг «Залютино» — ул. Залютинская — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — ул. Конева — ул. Полтавский Шлях — ул. Залютинская — разворотный круг «Залютино»;

№3 (часть 2): разворотный круг «Залютино» — ул. Залютинская — ул. Полтавский Шлях — ул. Конева — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Залютинская — разворотный круг «Залютино»;

№6 (часть 1): разворотный круг «602 микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№6 (часть 2): разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Плехановская — парк Машиностроителей;

№8 (часть 1): разворотный круг «ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — ул. Морозова — ул. Плехановская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Плехановская — парк Машиностроителей;

№8 (часть 2): разворотный круг «602 микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — розворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27 (часть 1): разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27 (часть 2): косметологическая поликлиника — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Плехановская — парк Машиностроителей — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — косметологическая поликлиника;

№28 (часть 1): разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидпропарк»;

№28 (часть 2): косметологическая поликлиника — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидпропарк»;

№7: не будет курсировать.