Несколько трамваев в Харькове в среду будут ходить по-другому
С 10:00 до 14:30 15 февраля в Харькове будет прекращено движение трамваев по части улиц Академика Павлова, Москалевской и Николая Бажана.
Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№3 (часть 1): разворотный круг «Залютино» — ул. Залютинская — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — ул. Конева — ул. Полтавский Шлях — ул. Залютинская — разворотный круг «Залютино»;
№3 (часть 2): разворотный круг «Залютино» — ул. Залютинская — ул. Полтавский Шлях — ул. Конева — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Залютинская — разворотный круг «Залютино»;
№6 (часть 1): разворотный круг «602 микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№6 (часть 2): разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Плехановская — парк Машиностроителей;
№8 (часть 1): разворотный круг «ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — ул. Морозова — ул. Плехановская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Плехановская — парк Машиностроителей;
№8 (часть 2): разворотный круг «602 микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — розворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№27 (часть 1): разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№27 (часть 2): косметологическая поликлиника — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Плехановская — парк Машиностроителей — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — косметологическая поликлиника;
№28 (часть 1): разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидпропарк»;
№28 (часть 2): косметологическая поликлиника — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидпропарк»;
№7: не будет курсировать.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 22:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 14:30 15 февраля в Харькове будет прекращено движение трамваев по части улиц Академика Павлова, Москалевской и Николая Бажана.".