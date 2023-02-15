Армія РФ завдала авіаударів по двох прикордонних селах Харківщини – Генштаб

Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби. Зокрема, по двох селах на півночі регіону – Гранів та Уди – ворог завдав авіаударів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку армія РФ обстріляла з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів. З них на Харківщині, серед інших, Крохмальне та Чернещина.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Ворожого вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Гранів, Красне, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Крейдянка. Також окупанти завдали ударів силами армійської авіації з території РФ по Гранову та Удах.

“Супротивник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – зазначили у Генштабі.

Також у відомстві нагадали, що загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.