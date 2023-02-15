Армия РФ нанесла авиаудары по двум приграничным селам Харьковщины — Генштаб

Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток. В частности, по двум селам на севере региона — Гранов и Уды — враг нанес авиаудары, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении армия РФ обстреляла из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов. Из них на Харьковщине, среди прочих, Крахмальное и Чернещина.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гранов, Красное, Волчанск, Землянки, Рубленое, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Крейдянка. Также оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории РФ по Гранову и Удах.

«Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, для чего существенно продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — отметили в Генштабе.

Также в ведомстве напомнили, что угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.