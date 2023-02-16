“Не відрізняється від Сбєрбанку РФ” – в облраді обговорювали заборону РПЦ

Чергова спроба внести до порядку денного сесії Харківської облради звернення до центральної влади України із вимогою заборонити Російську православну церкву (РПЦ, що самоназивається УПЦ) в Україні.

Проєкт звернення, яке хотіли адресувати Президенту України, Верховній Раді та Кабміну, не внесли до порядку денного сесії Харківської облради. На попередній, позачерговій, сесії облради його намагалися внести з голосу, на сесію 14 лютого відправили “за процедурою” – через комісії. Але цей процес не увінчався успіхом.

“Ми мали засідання двох погоджувальних комісій – це комісія з питань регуляторної політики, антикорупційної політики, законності, регламенту та комісія з питань науки, освіти, духовності. Замість того, щоб вникнути в це питання, в саме звернення, що там пропонується, юридичний відділ обласної ради почав вивчати законопроєкт Верховної Ради щодо заборони та почав просто вносити до нього якісь коментарі. Його коментувати”, — озвучив під час сесії свою версію причин не включення проєкту рішення до порядку денного автор звернення, керівник фракції “ЄС” в облраді Олександр Скорик, наголосивши, що юрвідділ облради “просто провалює це питання свідомо”.

У запропонованому проєкті автори хотіли звернутися до керівництва країни “щодо негайної заборони в Україні Російської православної церкви, її структурних підрозділів та залежних від неї організацій”. Серед аргументів на користь такого рішення наводили доведені факти колабораціонізму представників духовенства, знайдені під час обшуків храмів агітматеріали “русского мира” тощо.

“Згідно з висновком релігійної експертизи статусу про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, зробленим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті, УПЦ щодо РПЦ має церковно-канонічний зв’язок частини з цілим. УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування”, — також аргументували у проєкті рішення, зачитаному Скориком.

У запропонованому формулюванні звернення була така фраза: “Ми, депутати Харківської обласної ради, представники місцевого самоврядування обурені, що під час агресії Росії на території України діє широке представництво Російської православної церкви в Україні під назвою Українська православна церква – УПЦ (Московського патріархату)”. Доводячи, що питання необхідно внести до порядку денного сесії, автор порівняв російську церкву з бізнесом: “Сьогодні діяльність російської церкви в Україні нічим не відрізняється від діяльності Сбєрбанку Росії або будь-якого бізнесу, якого ми практично за рік позбулися”.

Попри такий виступ у ході сесії, голова облради Тетяна Єгорова-Луценко відмовилася виносити на голосування питання про внесення цього звернення до порядку денного.

“З огляду на те, що питання не просто серйозне, а болюче для всієї держави, і ми з вами бачимо, що відбувається, ми бачимо, як правоохоронні органи працюють у цьому напрямку жорстко, ми бачимо позицію керівництва нашої країни. На сьогодні є законопроєкт, який називається “Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій”. На сьогодні це тільки законопроєкт, це ще не закон. Але ми з вами впевнені, і я розумію, що це буде закон. Ми, на мою думку, повинні рухатись у тандемі відповідно до цього закону, і не приймати рішення заздалегідь і не гарячкувати”, — прокоментувала голова облради.

Вона також запропонувала після доопрацювання проєкту зібрати позачергову сесію для голосування виключно з цього питання.

“Ваше звернення не було проігнороване. Пройшло дві профільні комісії, був юридичний висновок, були зауваження. Немає підстав стверджувати, що голова облради та апарат блокують настільки важливе для країни звернення, — зазначила вона. — Давайте виробимо рішення, яке буде єдиним для всіх зрозумілим, а не тільки для “ЄС”. Для всіх депутатів, які зараз працюють у депутатському корпусі. Винесемо та проголосуємо. Я навіть пропоную провести позачергове засідання під одне рішення. Але воно має бути зважене та відповідати тому законопроєкту, який сьогодні перебуває у Верховній Раді”.

Водночас депутат облради та заступник начальника ХОВА Роман Семенуха наголосив, що проводити голосування з такого питання можна лише тоді, коли буде впевненість, що воно набере необхідну підтримку – не менше 61 голосу “за”.

“Ми маємо бути свідомими, що ми лише можемо звертатися до Верховної Ради, Президента країни, правоохоронних органів. І лише Верховна Рада своїм рішенням або Президент, який вводить указом відповідне рішення РНБО, може заборонити діяльність цієї, не побоюся слова “секти”. Але наше голосування буде носити й моральний характер. Я звертаюся до вас, Тетяно Петрівно, щоб ви провели велику роботу та консультації з усіма фракціями обласної ради, бо уявіть, якщо такі рішення не наберуть 61 голос – як це буде виглядати в очах суспільства. Таким чином обласна рада фактично подовжить легітимізацію існування цієї структури на території Харківської області“, – аргументував Семенуха.

У результаті проєкт звернення депутатів Харківської облради щодо заборони РПЦ вкотре не винесли на голосування.