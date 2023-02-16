«Не отличается от Сбербанка РФ» — в Харьковском облсовете обсуждали запрет РПЦ

Очередная попытка внести в порядок дня сессии Харьковского облсовета обращение к центральной власти Украины с требованием запретить Русскую православную церковь (РПЦ, которая самоназывается УПЦ) в Украине.

Проект обращения, которое хотели адресовать Президенту Украины, Верховной Раде и Кабмину, не внесли в повестку дня сессии Харьковского облсовета. На предыдущей, внеочередной, сессии облсовета его пытались внести с голоса, на сессию 14 февраля отправили «по процедуре» — через комиссии. Но и этот процесс не увенчался успехом.

«Мы имели заседания двух согласительных комиссий – это комиссия по вопросам регуляторной политики, антикоррупционной политики, законности, регламента и комиссия по вопросам науки, образования, духовности. Вместо того чтобы вникнуть в этот вопрос, в само обращение, что там предлагается, юридический отдел областного совета начал изучать законопроект Верховной Рады по запрету и начал просто вносить в него какие-то комментарии. Его комментировать», — озвучил во время сессии свою версию причин не включения проекта решения в повестку автор обращения, руководитель фракции «ЕС» в облсовете Александр Скорик, подчеркнув, что юротдел облсовета «просто проваливает этот вопрос сознательно».

В предложенном проекте авторы предлагали обратиться к руководству страны «относительно немедленного запрета в Украине Русской православной церкви, ее структурных подразделений и зависимых от нее организаций». Среди аргументов в пользу такого решения приводили доказанные факты коллаборационизма представителей духовенства, найденных при обысках храмов агитматериалов «русского мира» и так далее.

«Согласно заключению религиозной экспертизы статуса об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом, сделанной Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести, УПЦ в отношении РПЦ имеет церковно-каноническую связь части с целым. УПЦ продолжает находиться в отношении РПЦ в отношениях подчинения», — также аргументировали в проекте решения, зачитанном Скориком.

В предложенной формулировке обращения была следующая фраза: «Мы, депутаты Харьковского областного совета, представители местного самоуправления, возмущены, что во время агрессии России на территории Украины действует широкое представительство Русской православной церкви в Украине под названием Украинская православная церковь – УПЦ (Московского патриархата)». Доказывая, что вопрос необходимо внести в повестку дня сессии, автор сравнил российскую церковь с бизнесом:

«Сегодня деятельность российской церкви в Украине ничем не отличается от деятельности Сбербанка России или любого бизнеса, от которого мы практически за год избавились».

Несмотря на такое выступление в ходе сессии глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко отказалась выносить на голосование вопрос о внесении обращения в повестку дня.

«Учитывая, что вопрос не просто серьезный, а болезненный для всего государства, и мы с вами видим, что происходит, мы видим, как правоохранительные органы работают в этом направлении жестко, мы видим позицию руководства нашей страны. На сегодняшний день есть законопроект, который называется «Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций». На сегодняшний день это только законопроект, это еще не закон. Но мы с вами уверены, и я понимаю, что это будет закон. Мы, по-моему, должны двигаться в тандеме в соответствии с этим законом, и не принимать решения заранее и не горячиться», — прокомментировала глава облсовета.

Она также предложила после доработки проекта собрать внеочередную сессию для голосования исключительно по этому вопросу.

«Ваше обращение не было проигнорировано. Прошло две профильные комиссии, было юридическое заключение, были замечания. Нет оснований утверждать, что глава облсовета и аппарат блокируют столь важное для страны обращение, — отметила она. — Давайте выработаем решение, которое будет единственным для всех понятным, а не только для «ЕС». Для всех депутатов, которые сейчас работают в депутатском корпусе. Вынесем и проголосуем. Я даже предлагаю провести внеочередное заседание под одно решение. Но оно должно быть взвешено и соответствовать тому законопроекту, который сегодня находится в Верховной Раде».

В то же время депутат облсовета и замначальника ХОВА Роман Семенуха подчеркнул, что проводить голосование по такому вопросу можно только тогда, когда будет уверенность, что он наберет необходимую поддержку — не менее 61 голоса «за».

«Мы должны осознавать, что мы только можем обращаться в Верховную Раду, к Президенту страны, в правоохранительные органы… И только Верховная Рада своим решением или Президент, который вводит указом соответствующее решение СНБО, может запретить деятельность этой, не боюсь слова «секты». Но наше голосование будет носить и нравственный характер. Я обращаюсь к вам, Татьяна Петровна, чтобы вы провели большую работу и консультации со всеми фракциями областного совета. Представьте, если такое решение не наберет 61 голос – как это будет выглядеть в глазах общества. Таким образом, областной совет фактически продлит легитимизацию существования этой структуры на территории Харьковской области», — аргументировал Семенуха.

В итоге проект обращения депутатов Харьковского облсовета по поводу запрета РПЦ очередной раз не вынесли на голосование.