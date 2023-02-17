Під Харковом роздали під дачі цінні землі ботанічного заказника – прокуратура
Прокуратура вимагає повернути державі особливо цінні землі ботанічного заказника “Альошкина балка” біля села Бобрівка Харківського району вартістю понад 5 мільйонів гривень. Йдеться про п’ять ділянок, незаконно переданих фізичним особам “для ведення колективного садівництва”.
Ботанічний заказник місцевого значення “Альошкина балка” площею 6 га створений з метою збереження та відтворення рідкісних та зникаючих видів рослин, тому знищення та зміна там флори без відповідних обґрунтувань наукових установ – заборонено, розповіли у Харківській облпрокуратурі.
“Надання земель природно-заповідного фонду у приватну власність для ведення колективного садівництва суперечить законодавству та меті створення ботанічного заказника місцевого значення “Альошкина балка”, – пояснили у відомстві.
Прокуратура подала до Харківського районного суду п’ять позовів щодо повернення державі земельних ділянок природно-заповідного фонду.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 18:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура вимагає повернути державі особливо цінні землі ботанічного заказника “Альошкина балка” біля села Бобрівка Харківського району вартістю понад 5 мільйонів гривень. Йдеться про п’ять ділянок, незаконно переданих фізичним особам “для ведення колективного садівництва”.".