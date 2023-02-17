Под Харьковом раздали под дачи земли ботанического заказника — прокуратура
Прокуратура требует вернуть государству особо ценные земли ботанического заказника «Алешкина балка» возле села Бобровка Харьковского района стоимостью более 5 миллионов гривен. Речь идет о пяти участках, незаконно переданных физическим лицам «для ведения коллективного садоводства».
Ботанический заказник местного значения «Алешкина балка» площадью 6 га создан с целью сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов растений, поэтому уничтожение и изменение там флоры без соответствующих обоснований научных учреждений — запрещено, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.
«Предоставление земель природно-заповедного фонда в частную собственность для ведения коллективного садоводства противоречит законодательству и цели создания ботанического заказника местного значения «Алешкина балка», — пояснили в ведомстве.
Прокуратура подала в Харьковский районный суд пять исков о возвращении государству земельных участков природно-заповедного фонда.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 18:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура требует вернуть государству особо ценные земли ботанического заказника «Алешкина балка» возле села Бобровка Харьковского района стоимостью более 5 миллионов гривен. Речь идет о пяти участках, незаконно переданных физическим лицам «для ведения коллективного садоводства».".