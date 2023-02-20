18-річний юнак на Харківщині «зливав» ворогу позиції ЗСУ, йому світить 8 років

18-річного хлопця із Краснограда засудять за передачу ворогові даних про ЗСУ, повідомила Харківська обласна прокуратура.

18-річний хлопець систематично збирав та передавав російським спецслужбам через різні месенджери інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ, переміщення та рух військової техніки на території Краснограду Харківської області.

Також молодик надав ворогу інформацію, що в місті Красноград повз залізничну станцію рухається потяг з гаубицями.

Він повідомив окупантам місце розташування ангарів ЗСУ, де зберігалася і обслуговувалася техніка.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 18-річного молодика за фактом поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Наразі молодик перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.