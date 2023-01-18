Ідеолог “ХНР” з Харкова Апухтін став “міністром” у окупаційній владі рф – ХАЦ
Сепаратист Юрій Апухтін обіймає при рф посаду так званого “міністра промисловості та торгівлі військово-цивільної адміністрації Харківської області”, повідомляє Харківський антикорупційний центр.
Це стало відомо з російських пропагандистських телеграм-каналів та ЗМІ.
Також пропагандисти з росії повідомляли, що Апухтін є так званим “керівником групи з надання гуманітарної допомоги” мешканцям Харківської області, які виїхали до росії.
Апухтін був одним з лідерів сепаратистського руху та так званого “антимайдану” у Харкові в 2014 році, одним з ініціаторів проголошення так званої “Харківської народної республіки” та лідером забороненого руху “Юго-Восток”. Він ніколи не приховував своїх симпатій до росії та російської мови.
23 травня 2017 року Київський районний суд Харкова визнав винним Апухтіна в організації масових заворушень у квітні 2014 року біля будівлі Харківської обласної державної адміністрації і засудив його до шести років позбавлення волі.
Апухтін був одним з ініціаторів по проведенню в Харкові “референдуму” з питань федералізації – створення так званої “Південно-Східної автономії від Одеси до Харкова”, який планувався в травні 2014 року, проте він не відбувся.
А вже в грудні 2017 року Апеляційний суд Харківської області Апухтіна звільнив з-під варти в залі суду, скасувавши вирок Київського районного суду, за “законом Савченко”.
Тоді ж, в грудні 2017 року, Апухтіна помітили серед трьох сотень сепаратистів, яких привезли для передачі на територію ОРДЛО.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 16:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сепаратист Юрій Апухтін обіймає при рф посаду так званого “міністра промисловості та торгівлі військово-цивільної адміністрації Харківської області”, повідомляє Харківський антикорупційний центр.".