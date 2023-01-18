Идеолог «ХНР» из Харькова Апухтин стал «министром» при оккупантах — ХАЦ
Сепаратист Юрий Апухтин занимает должность так называемого «министра промышленности и торговли военно-гражданской администрации Харьковской области», сообщает Харьковский антикоррупционный центр.
Это стало известно из российских пропагандистских телеграмм-каналов и СМИ.
Также пропагандисты из рф сообщали, что Апухтин является так называемым руководителем группы по оказанию гуманитарной помощи жителям Харьковской области, которые выехали в рф.
Апухтин был одним из лидеров сепаратистского движения и так называемого «антимайдана» в Харькове в 2014 году, одним из инициаторов провозглашения так называемой «Харьковской народной республики» и лидером запрещенного движения «Юго-Восток». Он никогда не скрывал своих симпатий к русскому и русскому языку.
23 мая 2017 Киевский районный суд Харькова признал виновным Апухтина в организации массовых беспорядков в апреле 2014 возле здания Харьковской областной государственной администрации и приговорил его к шести годам лишения свободы.
Апухтин был одним из инициаторов по проведению в Харькове «референдума» по вопросам федерализации — создания так называемой «Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова», который планировался в мае 2014 года, однако он не состоялся.
А уже в декабре 2017 года Апелляционный суд Харьковской области Апухтина уволил из-под стражи в зале суда, отменив приговор Киевского районного суда, по закону Савченко.
Тогда же, в декабре 2017 года, Апухтин был замечен среди трех сотен сепаратистов, которых привезли для передачи на территорию ОРДЛО.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 16:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сепаратист Юрий Апухтин занимает должность так называемого «министра промышленности и торговли военно-гражданской администрации Харьковской области», сообщает Харьковский антикоррупционный центр.".