Live
  • Пт 04.08.2023
    • Харьков
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.99
    • 🟢

Харьковский антимайдановец, призывавший к созданию «ХНР», получил приговор

Общество 13:19   04.08.2023
Виктория Яковенко
Харьковский антимайдановец, призывавший к созданию «ХНР», получил приговор Фото: Владислав Абдула

37-летнего жителя Харькова Алексей Корнев, активиста антимайдана, который в конце 2014 года сбежал в РФ, приговорили к 4 годам тюрьмы.

«Установлено, что в апреле 2015 года, находясь в Москве, этот злоумышленник участвовал в круглом столе по теме «создание комитета политических эмигрантов Харьковщины». Во время этого мероприятия он призвал все организации и структуры, признающие так называемую «харьковскую народную республику», объединиться для создания временного правительства неподконтрольного Украине», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Сейчас предатель находится на территории РФ. 1 августа суд признал мужчину виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре. Его приговорили к 4 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

01
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: На Харьковщине будут судить экс-копа, который у оккупантов отвечал за экологию

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове второй раз за месяц меняют флаг Украины
В Харькове второй раз за месяц меняют флаг Украины
04.08.2023, 10:56
«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности
«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности
03.08.2023, 11:20
Цены. Сколько стоят в Харькове арбузы, дыни, персики и кукуруза
Цены. Сколько стоят в Харькове арбузы, дыни, персики и кукуруза
04.08.2023, 12:56
Генштаб назвал девять населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
Генштаб назвал девять населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
04.08.2023, 07:25
«Наш – русский флаг»: поймали жителя Харьковщины, мечтавшего вернуться в СССР
«Наш – русский флаг»: поймали жителя Харьковщины, мечтавшего вернуться в СССР
04.08.2023, 11:25
Шоу «Міняю жінку» со сбежавшим в РФ из Харькова «Пашей Потоном» показали по ТВ
Шоу «Міняю жінку» со сбежавшим в РФ из Харькова «Пашей Потоном» показали по ТВ
04.08.2023, 12:26

Новости по теме:

13:19
Харьковский антимайдановец, призывавший к созданию «ХНР», получил приговор
12:56
Цены. Сколько стоят в Харькове арбузы, дыни, персики и кукуруза
12:31
На Харьковщине будут судить экс-копа, который у оккупантов отвечал за экологию
12:26
Шоу «Міняю жінку» со сбежавшим в РФ из Харькова «Пашей Потоном» показали по ТВ
11:25
«Наш – русский флаг»: поймали жителя Харьковщины, мечтавшего вернуться в СССР

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковский антимайдановец, призывавший к созданию «ХНР», получил приговор»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 13:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летнего жителя Харькова Алексей Корнев, активиста антимайдана, который в конце 2014 года сбежал в РФ, приговорили к 4 годам тюрьмы.".