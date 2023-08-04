Харьковский антимайдановец, призывавший к созданию «ХНР», получил приговор

37-летнего жителя Харькова Алексей Корнев, активиста антимайдана, который в конце 2014 года сбежал в РФ, приговорили к 4 годам тюрьмы.

«Установлено, что в апреле 2015 года, находясь в Москве, этот злоумышленник участвовал в круглом столе по теме «создание комитета политических эмигрантов Харьковщины». Во время этого мероприятия он призвал все организации и структуры, признающие так называемую «харьковскую народную республику», объединиться для создания временного правительства неподконтрольного Украине», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Сейчас предатель находится на территории РФ. 1 августа суд признал мужчину виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре. Его приговорили к 4 годам тюрьмы с конфискацией имущества.