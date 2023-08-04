Харківський антимайданівець, який закликав до створення «ХНР», отримав вирок

37-річного мешканця Харкова Олексія Корнєва, активіста антимайдану, який наприкінці 2014 року втік до РФ, засудили до 4 років тюрми.

«Встановлено, що у квітні 2015 року, перебуваючи у москві, цей зловмисник брав участь у круглому столі на тему «створення комітету політичних емігрантів Харківщини». Під час цього публічного заходу він закликав усі організації та структури, що визнають так звану «харківську народну республіку», об’єднатися для створення тимчасового уряду непідконтрольного Україні для побудови на території Харківської області квазідержавне утворення «ХНР», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Наразі зрадник перебуває на території РФ. 1 серпня суд визнав чоловіка винним у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 1 ст. 110 ККУ), додали в Харківській обласній прокуратурі. Його засудили до 4 років тюрми з конфіскацією майна.