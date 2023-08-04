Судитимуть експоліцейського з Ізюма, який в окупантів відповідав за екологію
Під час окупації Ізюма на Харківщині 36-річний колишній поліцейський добровільно перейшов на бік військових РФ та працевлаштувався у ворожій адміністрації.
За даними Харківської обласної прокуратури, при окупантах український правоохоронець став «начальником отдела природных ресурсов и экологии ВГА Изюмского района».
«Зрадник організовував роботу очолюваного ним відділу. Зокрема, щоб провести інвентаризацію водних об’єктів, обвинувачений звернувся з письмовим запитом до так званого «и.о. Главы ВГА Изюмского района» на отримання доступу до інформації про право власності на ставки та інші об’єкти водного фонду», – додали правоохоронці.
Крім цього, чоловік закликав інших мешканців до співпраці з окупантами.
Чоловіка обвинувачують за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 12:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації Ізюма на Харківщині 36-річний колишній поліцейський добровільно перейшов на бік військових РФ та працевлаштувався у ворожій адміністрації.".