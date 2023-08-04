Судитимуть експоліцейського з Ізюма, який в окупантів відповідав за екологію

Під час окупації Ізюма на Харківщині 36-річний колишній поліцейський добровільно перейшов на бік військових РФ та працевлаштувався у ворожій адміністрації.

За даними Харківської обласної прокуратури, при окупантах український правоохоронець став «начальником отдела природных ресурсов и экологии ВГА Изюмского района».

«Зрадник організовував роботу очолюваного ним відділу. Зокрема, щоб провести інвентаризацію водних об’єктів, обвинувачений звернувся з письмовим запитом до так званого «и.о. Главы ВГА Изюмского района» на отримання доступу до інформації про право власності на ставки та інші об’єкти водного фонду», – додали правоохоронці.

Крім цього, чоловік закликав інших мешканців до співпраці з окупантами.

Чоловіка обвинувачують за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).