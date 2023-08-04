«Наш – російський прапор»: житель Харківщини мріяв повернутися в СРСР

На Харківщині викрили чергового шанувальника РФ, який поширював дописи на підтримку ворога. Крім цього чоловік незаконно зберігав вдома боєприпаси.

За даними Харківської обласної прокуратури, зрадником виявився мешканець села Липкуватівка.

«Наприклад, в одному з поширених дописів підозрюваний зізнався, що «любит Россию». А далі було вказано: «Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла в руки наш, российский флаг и станцевала «Калинку» на фоне орущих ей в след жовто-блакитных бешенцев, собравшихся, чтобы испортить наш священный праздник Победы». Також підозрюваний ставив лайки на дописи про те, щоб «бандеровцы сдохли, а украинские земли сровняли с землей», – зазначили правоохоронці.

У ГУ Нацполіції в Харківській області також повідомили, що під час огляду господарської споруди у зловмисника виявили набої до автоматичної зброї.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом поширення, а також публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України та за фактом незаконного придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. ч. 1, 2 ст. 436-1, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263 ККУ).

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