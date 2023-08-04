«Наш – русский флаг»: поймали жителя Харьковщины, мечтавшего вернуться в СССР

На Харьковщине разоблачили очередного поклонника РФ, который распространял публикации в поддержку врага. Кроме этого мужчина незаконно хранил дома боеприпасы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, предателем оказался житель села Липковатовка.

«Например, в одном из распространенных сообщений подозреваемый признался, что «любит Россию». А дальше было указано: «Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла на руки наш, русский флаг и станцевала «Калинку» на фоне орущих ей в след жовто-блакитных бешенцев, собравшихся, чтобы испортить наш священный праздник Победы». Также подозреваемый ставил лайки на сообщения о том, чтобы «бандеровцы сдохли, а украинские земли сравняли с землей», — отметили правоохранители.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области также сообщили, что при осмотре хозяйственного сооружения у злоумышленника обнаружили патроны к автоматическому оружию.

Мужчине сообщили о подозрении по факту распространения, а также публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и по факту незаконного приобретения и хранения боевых припасов без предусмотренного законом (ч. ч. 1, 2 ст. 436-1, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263 УКУ).

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