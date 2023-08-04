На Харьковщине будут судить экс-копа, который у оккупантов отвечал за экологию

Во время оккупации Изюма 36-летний бывший полицейский добровольно перешел на сторону военных РФ и трудоустроился во вражеской администрации.

По данным Харьковской областной прокуратуры, при оккупантах украинский милиционер стал «начальником отдела природных ресурсов и экологии ВГА Изюмского района»

«Предатель организовывал работу возглавляемого им отдела. В частности, чтобы провести инвентаризацию водных объектов, обвиняемый обратился с письменным запросом к так называемому «и.о. Главы ВГА Изюмского района» на получение доступа к информации о праве собственности на пруды и другие объекты водного фонда», — добавили правоохранители.

Кроме того, мужчина призывал других жителей к сотрудничеству с оккупантами.

Мужчину обвиняют по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).