На Харьковщине будут судить экс-копа, который у оккупантов отвечал за экологию
Во время оккупации Изюма 36-летний бывший полицейский добровольно перешел на сторону военных РФ и трудоустроился во вражеской администрации.
По данным Харьковской областной прокуратуры, при оккупантах украинский милиционер стал «начальником отдела природных ресурсов и экологии ВГА Изюмского района»
«Предатель организовывал работу возглавляемого им отдела. В частности, чтобы провести инвентаризацию водных объектов, обвиняемый обратился с письменным запросом к так называемому «и.о. Главы ВГА Изюмского района» на получение доступа к информации о праве собственности на пруды и другие объекты водного фонда», — добавили правоохранители.
Кроме того, мужчина призывал других жителей к сотрудничеству с оккупантами.
Мужчину обвиняют по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 12:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации Изюма 36-летний бывший полицейский добровольно перешел на сторону военных РФ и трудоустроился во вражеской администрации.".