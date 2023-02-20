Live
  • Понедельник 20.02.2023
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.84
    • 🟢

18-летний юноша на Харьковщине «сливал» врагу позиции ВСУ, ему «светит» 8 лет

Происшествия 15:06   20.02.2023
Оксана Якушко
18-летний юноша на Харьковщине «сливал» врагу позиции ВСУ, ему «светит» 8 лет

18-летнего парня из Краснограда осудят за передачу врагу данных об ВСУ, сообщила Харьковская областная прокуратура.

18-летний парень систематически собирал и передавал российским спецслужбам через различные мессенджеры информацию о расположении военнослужащих ВСУ, перемещении и движении военной техники на территории Краснограда Харьковской области.

Также молодой человек предоставил врагу информацию, что в Краснограде мимо железнодорожной станции движется поезд с гаубицами.

Он сообщил оккупантам месторасположение ангаров ВСУ, где хранилась и обслуживалась техника.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего молодого человека по факту распространения информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Молодой человек находится под стражей. Дело рассмотрит Красноградский районный суд Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Читайте также: Идеолог “ХНР” из Харькова Апухтин стал “министром” при оккупантах – ХАЦ

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:28
Коллаборантка на Харьковщине организовывала оформление паспортов рф
12:35
В Харькове суд обязал дельцов вернуть городу землю стоимостью 132 млн гривен
15:47
В Харьковской области прокуратура сообщила судье-предателю о подозрении
13:17
В Купянске в результате обстрела разрушены частные дома и сараи
12:51
В Харьковской области два коллаборанта работали «народными милиционерами»

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «18-летний юноша на Харьковщине «сливал» врагу позиции ВСУ, ему «светит» 8 лет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 15:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18-летнего парня из Краснограда осудят за передачу врагу данных об ВСУ, сообщила Харьковская областная прокуратура.".