18-летний юноша на Харьковщине «сливал» врагу позиции ВСУ, ему «светит» 8 лет
18-летнего парня из Краснограда осудят за передачу врагу данных об ВСУ, сообщила Харьковская областная прокуратура.
18-летний парень систематически собирал и передавал российским спецслужбам через различные мессенджеры информацию о расположении военнослужащих ВСУ, перемещении и движении военной техники на территории Краснограда Харьковской области.
Также молодой человек предоставил врагу информацию, что в Краснограде мимо железнодорожной станции движется поезд с гаубицами.
Он сообщил оккупантам месторасположение ангаров ВСУ, где хранилась и обслуживалась техника.
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего молодого человека по факту распространения информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
Молодой человек находится под стражей. Дело рассмотрит Красноградский районный суд Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 15:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18-летнего парня из Краснограда осудят за передачу врагу данных об ВСУ, сообщила Харьковская областная прокуратура.".