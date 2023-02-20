18-летний юноша на Харьковщине «сливал» врагу позиции ВСУ, ему «светит» 8 лет

18-летнего парня из Краснограда осудят за передачу врагу данных об ВСУ, сообщила Харьковская областная прокуратура.

18-летний парень систематически собирал и передавал российским спецслужбам через различные мессенджеры информацию о расположении военнослужащих ВСУ, перемещении и движении военной техники на территории Краснограда Харьковской области.

Также молодой человек предоставил врагу информацию, что в Краснограде мимо железнодорожной станции движется поезд с гаубицами.

Он сообщил оккупантам месторасположение ангаров ВСУ, где хранилась и обслуживалась техника.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего молодого человека по факту распространения информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Молодой человек находится под стражей. Дело рассмотрит Красноградский районный суд Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.