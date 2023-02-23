Майже рік війни: Харківщина – лідер в Україні за кількістю повітряних тривог

Харківська область – третя після Луганщини та Криму за сумарною тривалістю повітряних тривог та перша – за їхньою кількістю.

Відповідну інфографіку опублікував Telegram канал UA War Infographics.

Станом на 22 лютого на Харківщині було оголошено 1778 повітряних тривог, які загалом тривали 62 доби 7 годин та 21 хвилину.

“Найбільш тривожні області України за майже рік великої війни. На друге місце за тривалістю тривог неочікувано вийшов Крим (саме АРК, не Севастополь). В Криму тривога лунає із 11 грудня 2022 року – і відбою досі немає”, – йдеться у публікації.



Джерело: UA War Infographics