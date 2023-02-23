Майже рік війни: Харківщина – лідер в Україні за кількістю повітряних тривог
Харківська область – третя після Луганщини та Криму за сумарною тривалістю повітряних тривог та перша – за їхньою кількістю.
Відповідну інфографіку опублікував Telegram канал UA War Infographics.
Станом на 22 лютого на Харківщині було оголошено 1778 повітряних тривог, які загалом тривали 62 доби 7 годин та 21 хвилину.
“Найбільш тривожні області України за майже рік великої війни. На друге місце за тривалістю тривог неочікувано вийшов Крим (саме АРК, не Севастополь). В Криму тривога лунає із 11 грудня 2022 року – і відбою досі немає”, – йдеться у публікації.
Джерело: UA War Infographics
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 19:04;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область – третя після Луганщини та Криму за сумарною тривалістю повітряних тривог та перша – за їхньою кількістю.".