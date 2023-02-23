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Почти год войны: Харьковщина — лидер в Украине по количеству воздушных тревог

Общество 19:04   23.02.2023
Елена Нагорная
Почти год войны: Харьковщина — лидер в Украине по количеству воздушных тревог

Харьковская область — третья после Луганщины и Крыма по суммарной продолжительности воздушных тревог и первая — по их количеству.

Соответствующую инфографику опубликовал Telegram-канал UA War Infographics.

По состоянию на 22 февраля на Харьковщине было объявлено 1778 воздушных тревог, которые в целом продолжались 62 суток 7 часов и 21 минуту.

«Наиболее тревожные области Украины за почти год большой войны. На второе место по продолжительности тревог неожиданно вышел Крым (именно АРК, не Севастополь). В Крыму тревога звучит с 11 декабря 2022 года — и отбоя до сих пор нет», — говорится в публикации.


Источник: UA War Infographics

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 19:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область — третья после Луганщины и Крыма по суммарной продолжительности воздушных тревог и первая — по их количеству.".