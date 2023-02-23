Почти год войны: Харьковщина — лидер в Украине по количеству воздушных тревог
Харьковская область — третья после Луганщины и Крыма по суммарной продолжительности воздушных тревог и первая — по их количеству.
Соответствующую инфографику опубликовал Telegram-канал UA War Infographics.
По состоянию на 22 февраля на Харьковщине было объявлено 1778 воздушных тревог, которые в целом продолжались 62 суток 7 часов и 21 минуту.
«Наиболее тревожные области Украины за почти год большой войны. На второе место по продолжительности тревог неожиданно вышел Крым (именно АРК, не Севастополь). В Крыму тревога звучит с 11 декабря 2022 года — и отбоя до сих пор нет», — говорится в публикации.
Источник: UA War Infographics
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 19:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область — третья после Луганщины и Крыма по суммарной продолжительности воздушных тревог и первая — по их количеству.".