Почти год войны: Харьковщина — лидер в Украине по количеству воздушных тревог

Харьковская область — третья после Луганщины и Крыма по суммарной продолжительности воздушных тревог и первая — по их количеству.

Соответствующую инфографику опубликовал Telegram-канал UA War Infographics.

По состоянию на 22 февраля на Харьковщине было объявлено 1778 воздушных тревог, которые в целом продолжались 62 суток 7 часов и 21 минуту.

«Наиболее тревожные области Украины за почти год большой войны. На второе место по продолжительности тревог неожиданно вышел Крым (именно АРК, не Севастополь). В Крыму тревога звучит с 11 декабря 2022 года — и отбоя до сих пор нет», — говорится в публикации.



Источник: UA War Infographics