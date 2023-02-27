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Укренерго: На Харківшині відсутні мережеві обмеження електроенергії

Суспільство 10:38   27.02.2023
Оксана Якушко
Укренерго: На Харківшині відсутні мережеві обмеження електроенергії

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і поки що не прогнозується, повідомили в “Укренерго”.

Наразі в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля.

З початком робочого тижня та підвищенням споживання на Одещині далися в знаки наслідки ворожих обстрілів. Через це сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні. Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням енергоживлення.

В усіх решта регіонах мережеві обмеження відсутні.

Усі енергооб’єкти, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, ремонтують, щоб відновити їх функціонал та підвищити надійність передачі електроенергії.

Читайте також: У Харківській області немає дефіциту електроенергії у мережі – Укренерго

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 10:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і поки що не прогнозується, повідомили в “Укренерго”.".