Укренерго: На Харківшині відсутні мережеві обмеження електроенергії

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і поки що не прогнозується, повідомили в “Укренерго”.

Наразі в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля.

З початком робочого тижня та підвищенням споживання на Одещині далися в знаки наслідки ворожих обстрілів. Через це сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні. Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням енергоживлення.

В усіх решта регіонах мережеві обмеження відсутні.

Усі енергооб’єкти, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, ремонтують, щоб відновити їх функціонал та підвищити надійність передачі електроенергії.