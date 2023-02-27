Укренерго: На Харківшині відсутні мережеві обмеження електроенергії
Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і поки що не прогнозується, повідомили в “Укренерго”.
Наразі в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля.
З початком робочого тижня та підвищенням споживання на Одещині далися в знаки наслідки ворожих обстрілів. Через це сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні. Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням енергоживлення.
В усіх решта регіонах мережеві обмеження відсутні.
Усі енергооб’єкти, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, ремонтують, щоб відновити їх функціонал та підвищити надійність передачі електроенергії.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 10:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і поки що не прогнозується, повідомили в “Укренерго”.".