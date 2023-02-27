Укрэнерго: На Харьковщине отсутствуют сетевые ограничения электроэнергии

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется, сообщили в «Укрэнерго».

В настоящее время в энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии близится к нулю.

С началом рабочей недели и повышением потребления в Одесской области сказались последствия вражеских обстрелов. Поэтому произошло аварийное отключение отдельных элементов системы передачи в регионе. Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания.

Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют.

Все энергообъекты, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, ремонтируют, чтобы восстановить их функционал и повысить надежность передачи электроэнергии.

Читайте также: В Харьковской области нет дефицита электроэнергии в сети – Укрэнерго