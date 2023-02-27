Укрэнерго: На Харьковщине отсутствуют сетевые ограничения электроэнергии
Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется, сообщили в «Укрэнерго».
В настоящее время в энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии близится к нулю.
С началом рабочей недели и повышением потребления в Одесской области сказались последствия вражеских обстрелов. Поэтому произошло аварийное отключение отдельных элементов системы передачи в регионе. Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания.
Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют.
Все энергообъекты, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, ремонтируют, чтобы восстановить их функционал и повысить надежность передачи электроэнергии.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 10:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется, сообщили в «Укрэнерго».".