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У четвер один тролейбус у Харкові змінить маршрут, а ще один – не ходитиме

Суспільство 19:30   08.03.2023
Олена Нагорна
У четвер один тролейбус у Харкові змінить маршрут, а ще один – не ходитиме

З 11:00 до 15:00 9 березня у Харкові тролейбуси не курсуватимуть вулицями Дудинською та Холодногірською, від проспекту Любові Малої до розворотного кола «Вул. Новий Побут».

У цей час ремонтуватимуть контактну мережу, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Так, тролейбус №11 тимчасово не курсуватиме;

№27 курсуватиме за шляхом прямування тролейбуса №11: пр. Дзюби – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – вул. Конєва – вул. Малиновського – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Спартаківський – пл. Конституції;

у зворотному напрямку: пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Малиновського – вул. Конєва – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби».

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 19:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 11:00 до 15:00 9 березня у Харкові тролейбуси не курсуватимуть вулицями Дудинською та Холодногірською, від проспекту Любові Малої до розворотного кола «Вул. Новий Побут».".