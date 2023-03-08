У четвер один тролейбус у Харкові змінить маршрут, а ще один – не ходитиме

З 11:00 до 15:00 9 березня у Харкові тролейбуси не курсуватимуть вулицями Дудинською та Холодногірською, від проспекту Любові Малої до розворотного кола «Вул. Новий Побут».

У цей час ремонтуватимуть контактну мережу, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Так, тролейбус №11 тимчасово не курсуватиме;

№27 курсуватиме за шляхом прямування тролейбуса №11: пр. Дзюби – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – вул. Конєва – вул. Малиновського – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Спартаківський – пл. Конституції;

у зворотному напрямку: пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Малиновського – вул. Конєва – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби».