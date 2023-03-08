В четверг один троллейбус в Харькове изменит маршрут, второй — не будет ходить

С 11:00 до 15:00 9 марта в Харькове троллейбусы не будут курсировать по улицам Дудинской и Холодногорской, от проспекта Любови Малой до разворотного круга «Ул. Новый Быт».

В это время будут ремонтировать контактную сеть, сообщают в пресслужбе Харьковского горсовета.

Так, троллейбус №11 временно курсировать не будет;

№27 будет ходить по пути следования троллейбуса №11: пр. Дзюбы — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Плановая — ул. Семинарская — ул. Большая Гончаровская — ул. Конева — ул. Малиновского — ул. Благовещенская — пл. Благовещенская — спуск Соборный — ул. Университетская — пер. Спартаковский — пл. Конституции;

в обратном направлении: пл. Конституции — пл. Павловская — пл. Сергиевская — пл. Благовещенская — ул. Коцарская — ул. Малиновского — ул. Конева — ул. Большая Гончаровская — ул. Семинарская — пр. Любови Малой — ул. Китаенко — пр. Ново-Баварский — разворотный круг «Пр. Дзюбы».

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