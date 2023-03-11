“Вас раздавят танками”: фанат РФ у Харкові піде під суд за розповіді сусідам
Прокуратура затвердила та направила до Ленінського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо 34-річного містянина, який публічно розповідав, “с каким удовольствием” чекає російські танки в Україні.
На території свого двору чоловік у присутності інших мешканців висловлювався на підтримку дій держави-агресорки та Путіна, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Ну что, это только начало, вас раздавят танками, с каким удовольствием я жду этого дня, когда придут русские и захватят Украину”, – цитує харків’янина відомство.
Чоловікові інкримінують колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 11:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура затвердила та направила до Ленінського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо 34-річного містянина, який публічно розповідав, “с каким удовольствием” чекає російські танки в Україні..".