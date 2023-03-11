«Вас раздавят танками»: фанат РФ в Харькове пойдет под суд за рассказы соседям
Фото: Харьковская облпрокуратура
Прокуратура утвердила и направила в Ленинский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении 34-летнего горожанина, который публично рассказывал, «с каким удовольствием» ждет российские танки в Украине.
На территории своего двора мужчина в присутствии других жителей высказывался в поддержку действий государства-агрессора и Путина, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«Ну что, это только начало, вас раздавят танками, с каким удовольствием я жду этого дня, когда придут русские и захватят Украину», — цитирует харьковчанина ведомство.
Мужчине инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 11:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура утвердила и направила в Ленинский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении 34-летнего горожанина, который публично рассказывал, «с каким удовольствием» ждет российские танки в Украине.".