«Вас раздавят танками»: фанат РФ в Харькове пойдет под суд за рассказы соседям

Прокуратура утвердила и направила в Ленинский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении 34-летнего горожанина, который публично рассказывал, «с каким удовольствием» ждет российские танки в Украине.

На территории своего двора мужчина в присутствии других жителей высказывался в поддержку действий государства-агрессора и Путина, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Ну что, это только начало, вас раздавят танками, с каким удовольствием я жду этого дня, когда придут русские и захватят Украину», — цитирует харьковчанина ведомство.

Мужчине инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).